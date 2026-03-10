Бенчев: Ситуацията е абсолютно невиждана. Самолетното гориво поскъпна с 200%
© NOVA
Бенчев определи ситуацията като "абсолютно невиждана". По думите му поскъпването на горивата е най-осезаемо при самолетното гориво, чиято цена е нараснала с около 200% в сравнение с началото на конфликта в Близкия изток. "В момента е много търсен продукт заради използването на голям брой самолети в тази операция. Освен това при рафинирането на нефт именно този продукт се получава в най-малки количества", обясни той.
Според Бенчев в момента по света се взимат по-скоро палиативни решения. Той предупреди, че ако конфликтът продължи още 10-15 дни, цената на петрола може да достигне между 120 и 150 долара за барел.
По думите му дори конфликтът да приключи днес, ще бъде необходимо време, за да се възстановят бомбардираните инсталации и засегнатата инфраструктура в региона. "Ще са нужни между месец и месец и половина - два, за да се върнат нещата към предишното си състояние, както по отношение на производството, така и на логистиката", каза той.
Бенчев коментира и ситуацията в България, по-специално работата на рафинерията в Бургас. По думите му тя разполага с осигурени доставки до средата на април. "Има налични количества, които позволяват работа дори през първите седмици на април", уточни той.
Председателят на Управителния съвет на Българската петролна и газова асоциация увери, че горивата в България няма да свършат. "Какви ще бъдат цените оттук нататък е много трудно да се прогнозира", добави Бенчев.
Според него докато няма яснота как се развива ситуацията в Близкия изток, световните пазари трябва да са подготвени за различни сценарии. Той изрази надежда цените на горивата да не достигнат нивата от 2022 година, когато започна войната в Украйна.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Затруднено е движението след Маказа: Гърция удължава с два месеца ремонта на пътя "Комотини – Нимфая – Гръцко-българска граница"
09.03
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп: Войната с Иран е към своя край
22:56 / 09.03.2026
Турция привика иранския посланик заради балистичната ракета изстр...
22:42 / 09.03.2026
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос ...
22:39 / 09.03.2026
Путин: Русия е готова да доставя петрол и газ на Европа, но има у...
22:39 / 09.03.2026
Президент на Кипър: Няма да участваме във военни операции, свърза...
17:39 / 09.03.2026
НАТО след прихванатата ракета над Турция: Ще защитаваме съюзницит...
17:26 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.