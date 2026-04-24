Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че е в "отлично физическо състояние“, след като публикуването на годишния му медицински доклад разкри, че му е бил отстранен злокачествен тумор, съобщава BBC.

В петък Нетаняху съобщи, че по време на рутинен медицински преглед лекарите са открили злокачествен тумор в ранен стадий.

Израелският лидер сподели, че е претърпял първоначалната операция на простата преди около година и половина и оттогава е под медицинско наблюдение, като при последния преглед е било открито "миниатюрно петно от по-малко от сантиметър“.

"Имах малък медицински проблем с простатата, който беше напълно излекуван. Слава на Бога, това вече е зад гърба ми“, заяви той.

Разкритието идва в момент, в който Нетаняху се подготвя за посещение в Белия дом през следващите седмици, докато САЩ се опитват да посредничат за дълготрайно мирно споразумение във войната с Иран.

Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Ливан, след сраженията между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула, също беше удължено с три седмици.