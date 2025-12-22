От февруари 2026 г. посетителите няма да могат да пътуват до Обединеното кралство без предварително одобрение.Посетители от 85 държави (включително САЩ, Канада и Франция), които досега не се нуждаеха от виза, ще трябва да получат електронно разрешение за пътуване (ETA) от 25 февруари 2026 г.Това е ключова стъпка към дигитализация на имиграционната система и въвеждане на безконтактна граница в бъдеще.Всички пътуващи до Великобритания ще трябва да имат цифрово разрешение – чрез ETA или eVisa. Превозвачите ще проверяват документите преди отпътуване.От старта на ETA през октомври 2023 г. над 13,3 млн. посетители са кандидатствали успешно, с по-бързо и плавно пътуване. Сега ETA е основно условие за пътувания, включително при транзит и преминаване през британска паспортна проверка.Министърът по миграцията и гражданството Майк Тап сподели:“Дигитализацията на имиграционната система осигурява по-гладко пътуване за милионите хора, които посрещаме всяка година."Кандидатстването за ETA е бързо и лесно през официалното приложение – струва 16 паунда. Повечето отговори идват автоматично в рамките на минути, но се препоръчва да се предвиди до 3 работни дни.Гражданите на Великобритания и Ирландия (включително със двойно гражданство) не се нуждаят от ETA. Правителството препоръчва на британските граждани с двойно гражданство да носят валиден британски паспорт или сертификат, за да избегнат проблеми с качването на самолет от 25 февруари 2026 г.