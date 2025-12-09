Разследванията на измами, включваща високопоставени служители на европейските институции, е стара тема, която създава негативни нагласи срещу европейски институции, които са наднационални със своето разпределение на средства. Това каза вТихомир Безлов – главен експерт в програма "Сигурност“ и старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Всичко това е по повод новината за обвиненията срещу трима европейски дипломати в измами, корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна, сред които е и бившият върховен представителка на ЕС по въпросите на външната политика Федерика Могерини.По думите му големите държави-донори на ЕС са силно заинтересовани да се ограничават щетите с европейски средства, отговор на което е и създаването на институцията Европейска прокуратура, която да разследва проблеми, свързани с използването на еврофондовете от получателите на европейски средства, сред които е и България, които "предизвикат голям скептицизъм по отношение на ефективността на разпределение на средства и респективно престъплението с тези средства,“ каза той, като допълни, че институцията на Европейската прокуратура тепърва ще се развива и утвърждава."За мен с доста по-сериозни последици би било активизиране на тази възможност да се разследват европейското митнически нарушение и злоупотреби с ДДС, защото и сега в различни страни се виждат заобикаляне на европейски митнически ограничения, свързани с различни групи стоки, примерно по отношение на китайския внос, и това на практика разрушава конкурентоспособността на ЕС."От друга страна, създавайки такива политически клиентели, които преразпределят европейските средства в собствените си фирми, това действително създава огромни щати на българските институции като смисленост и ефективност,“ посочи още анализаторът."Проблемът е, че тази култура на сътрудничеството между политическите партии, между клиентелите, е изключително трудно разрушима, особено след като в съдебната система в България имаме повече от 30 години негативна селекция, т.е. осигуряване на политическо спокойствие. И в момента имате ситуация, в която една съдебна система, която се приема за независима, като на трети стълб на демокрацията, фактически не можете да я промените, защото нямате механика, която да го направите без политиците, а в някакъв смисъл дори и политиците не могат да го направят, защото тя в много отношения се самоизбира,“ обясни Безлов и допълни, че точно заради тази кръгова система, ЕС има интерес да се наложат някакви стандарти чрез нови правила и директиви.