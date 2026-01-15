Евакуирани в четвъртък (15 януари) сутринта, четиримата астронавти, които напуснаха преждевременно Международната космическа станция (МКС) по медицински причини, кацнаха край бреговете на Калифорния в четвъртък, 15 януари, в 8:41 ч.Това завръщане на Земята с няколко седмици по-рано не представлява спешна евакуация, подчерта НАСА, която се опита да успокои обществеността относно здравословното състояние на засегнатия астронавт."Той беше и остава в стабилно състояние“, увери Роб Навиас, представител на американската космическа агенция, малко преди тяхното напускане на МКС, около 22:20 часа. Агенцията не съобщи нито самоличността му, нито подробности за медицинския проблем.