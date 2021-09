Бил Гейтс говори за следващата глобална пандемия

© . , "- ", , . COVID-19, Th Wll Strt Jurnl, , , eae ae "oc".



"eo c ece, e oc oooca a ae e o-c, oooo oaa", ao cocoae a Mirsft. , eaaa oooa a a a cocooca a ce aao aca a 100 ce oa a ce oea ocao o a cea e ceae 100 , aa o.



oaa a ea ec oa ae a eca oee ae cce, eo oocoo a ac. eoaae oe oa a oaaa cee a eaae a aea ce oa o oo a c ee a cae c eo aoa: aao ecae, eee a.



e aa ooa a a oa ooo 49 oa o aca ce VID-19 ca ocae Aa, a cao ao - 43 oa. e cacec a ooo oaa eaecoo oca o eaca e oae ee ca, coe oe a oa.



"Eceoo eao eee a o oe e a ce caa a, oo a oea ocao a e c a 100 .



a aaa e oca", oea ec. o a a acaa a a a a oa a eae a oooca a ae e ca aaa ocoa, aa o, o e ca eoo ceca a eooo ee. "e a a o a acoae a oa", aa ec.



oaa a oa ec ce coeaa co, e aea e a a-ao 31,3 oa aa eoc e 2020 . coo ee ooecoo caoae, aoao a oa, e aca ee. Oaa ce ee a a 13 oa o-ao ao eca a oa, oooo e 2019 . e aaoo a aea.



coo ee aeoca a ee o oa cee e ce cao o aa e aea, ce aa oea. aea e e aeca ooa ceo e a ceoaa ooa o e a ae, ao e ea o.



"oa e ee a -o cea (a oa a ca), o ce a e aea aa aa", aa ec.



Aoe a oaa acoa, e oe a ceooo aceee, eeo aa eoc, e aaee a oa co aaa oa. o ec ce oaca, e ooecoo caoae cea oa eaoeo. "Caoo e, e oao a oe oae ca, e ca co a ce oe cee c, aa ae.



"ae c a ee a a a a cae c c oo a oae ece, ao o". eeeo, coe ooe a oa ec, o 2022 . oo a aa o aceeeo e ce e o aaa o e VID-19 90% o ae ca, o cao ea ea o cae c c ce oo. , e e 2030 . o 700 oa e e aa eoc.