Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) номинира бившия египетски министър на туризма и антиките Халед ел-Анани за свой нов ръководител.54-годишният Ел-Анани се изправи срещу 69-годишния Едуар Фирмен Матоко от Република Конго, но беше фаворит за спечелване на тайното гласуване за четиригодишен мандат, след като стартира кампанията си в началото на април 2023 г."След резултатите от гласуването, членовете на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО предложиха Халед Ел-Анани (Египет) за поста генерален директор на организацията. Тази номинация ще бъде подложена на гласуване от всички държави-членки на ЮНЕСКО на 6 ноември по време на Генералната конференция, която ще се проведе в Самарканд, Узбекистан", се казва в изявление на ЮНЕСКО в платформата Х.