Най-голямото държавно военно предприятие у нас - ВМЗ-Сопот, ще получи значителни инвестиции, които ще доведат до откриването на около 1000 нови работни места и увеличаване на производството на боеприпаси до 2 милиона снаряда до края на годината. Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на визитата си в завода, като част от обиколката ѝ в 7 държави.Анализаторите са категорични – Европа влиза в решителен етап от противопоставянето си срещу агресивната политика на Русия.Експерти по сигурността и отбраната очертаха ключовите предизвикателства пред Европа и България в контекста на продължаващата война в Украйна и засилващите се хибридни заплахи. Разговорът с Велизар Шаламанов – бивш министър на отбраната, и Йордан Божилов – председател на Софийския форум за сигурност, се проведе на фона на обиколката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Източна Европа.България е сред ключовите доставчици на боеприпаси за Украйна – според официално потвърдени данни, около една трета от оръжията, с които се защитава Украйна, са произведени у нас."Инвестициите за ВМЗ-Сопот са признание“, коментира пред бТВ Йордан Божилов. Според него страната ни разполага с огромен потенциал за развитие на военната индустрия, но липсва дългосрочна стратегия и политическа воля.Посещението на фон дер Лайен се разглежда като ясен сигнал за подкрепа към държавите от източния фланг на НАТО и ЕС, с изключение на Унгария и Словакия, които поддържат по-различна позиция спрямо войната в Украйна, каза още Божилов.Експертите подчертаха, че България пропуска възможности за участие в европейски проекти за отбрана. По думите на Божилов, преди години е имало одобрение за инвестиции в заводи за барут, но проектите не са реализирани поради неизпълнение на административни изисквания."Не може всичко да чакаме отвън. Трябва ясна визия – кой ще участва, кой ще подготвя кадри, какви ще са приоритетите ни. Без стратегия просто следваме другите“, категоричен беше Велизар Шаламанов.Анализаторите посочиха, че българската армия все още разчита на съветски системи. В същото време се подготвя производство на съвременни снаряди, предназначени за Украйна и европейските съюзници.Според Шаламанов сред приоритетите на България трябва да бъдат:- изграждането на противовъздушна и противоракетна отбрана (т.нар. "железен купол“)- укрепване на морската сигурност в западното Черномориеразвиване на киберотбрана, изкуствен интелект и сателитни технологии- Европейската сигурност – сдържане и технологично превъзходство"Европа трябва да разполага със средства за възпиране – включително модерна армия, производство на боеприпаси и технологично превъзходство над Русия, Иран и Северна Корея“, заяви Божилов.Шаламанов допълни, че Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля, особено с оглед на географското си положение и производствения си потенциал.