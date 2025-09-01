ЗАРЕЖДАНЕ...
Бивш министър: Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля
© bTV
Анализаторите са категорични – Европа влиза в решителен етап от противопоставянето си срещу агресивната политика на Русия.
Експерти по сигурността и отбраната очертаха ключовите предизвикателства пред Европа и България в контекста на продължаващата война в Украйна и засилващите се хибридни заплахи. Разговорът с Велизар Шаламанов – бивш министър на отбраната, и Йордан Божилов – председател на Софийския форум за сигурност, се проведе на фона на обиколката на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Източна Европа.
България е сред ключовите доставчици на боеприпаси за Украйна – според официално потвърдени данни, около една трета от оръжията, с които се защитава Украйна, са произведени у нас.
"Инвестициите за ВМЗ-Сопот са признание“, коментира пред бТВ Йордан Божилов. Според него страната ни разполага с огромен потенциал за развитие на военната индустрия, но липсва дългосрочна стратегия и политическа воля.
Посещението на фон дер Лайен се разглежда като ясен сигнал за подкрепа към държавите от източния фланг на НАТО и ЕС, с изключение на Унгария и Словакия, които поддържат по-различна позиция спрямо войната в Украйна, каза още Божилов.
Експертите подчертаха, че България пропуска възможности за участие в европейски проекти за отбрана. По думите на Божилов, преди години е имало одобрение за инвестиции в заводи за барут, но проектите не са реализирани поради неизпълнение на административни изисквания.
"Не може всичко да чакаме отвън. Трябва ясна визия – кой ще участва, кой ще подготвя кадри, какви ще са приоритетите ни. Без стратегия просто следваме другите“, категоричен беше Велизар Шаламанов.
"Железен купол“ и киберотбрана – визията за бъдещето
Анализаторите посочиха, че българската армия все още разчита на съветски системи. В същото време се подготвя производство на съвременни снаряди, предназначени за Украйна и европейските съюзници.
Според Шаламанов сред приоритетите на България трябва да бъдат:
- изграждането на противовъздушна и противоракетна отбрана (т.нар. "железен купол“)
- укрепване на морската сигурност в западното Черноморие
развиване на киберотбрана, изкуствен интелект и сателитни технологии
- Европейската сигурност – сдържане и технологично превъзходство
"Европа трябва да разполага със средства за възпиране – включително модерна армия, производство на боеприпаси и технологично превъзходство над Русия, Иран и Северна Корея“, заяви Божилов.
Шаламанов допълни, че Европа трябва да изгради общ отбранителен капацитет, в който България да играе активна роля, особено с оглед на географското си положение и производствения си потенциал.
Още по темата
/
Запрянов: Изграждането на фабрика за барут и снаряди е шанс за ВМЗ-Сопот да стане доставчик на страните членки на НАТО и ЕС
09:42
Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат
31.08
Бивш вътрешен министър: Новите заводи на "Райнметал" ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа
28.08
Запрянов от Варна: България ще получи близо 480 милиона евро финансова помощ по европейския механизъм за сигурност
09.08
ВМЗ "Сопот" и "Райнметал" ще произвеждат 155 мм снаряди у нас в инвестиция за близо 1 млрд. евро
08.08
Икономисти: Превъоръжаването може да тласне растежа в Европа, но не и при висока задлъжнялост и внос на оръжия
20.07
Петър Дилов: Отбранителната ни индустрия разполага с потенциал и капацитет, които трябва да бъдат използвани ефективно
16.07
Още от категорията
/
Милорад Додик: Босна и Херцеговина е безсмислена и дефектна държава. Тя не заслужава правото да съществува
31.08
Вярно ли е, че ЕС въвежда дигитална ваксинационна карта, която ще е свързана с банковите ни сметки?
26.08
Могат ли протестиращите в Сърбия да се обърнат към Европейския съд за защита от полицейско насилие?
23.08
ЕС и САЩ с общо изявление: Договориха се за взаимноизгодна трансатлантическа търговия и инвестиции
21.08
Започна видеосрещата на "Коалицията на желаещите" относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тагарев: Визитата на Фон дер Лайен у нас няма пряка връзка със сд...
12:01 / 31.08.2025
Силни бури нанесоха огромни щети в Италия
09:00 / 31.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Ш...
22:53 / 28.08.2025
Урсула фон дер Лайен идва в България
13:12 / 28.08.2025
Германско списание пуска монета в чест на Владимир Путин
09:30 / 28.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.