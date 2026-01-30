Бивш водещ на CNN е арестуван, след като е излъчил антиправителствена демонстрация в Минесота
Лемон е излъчил на живо протест, който е прекъснал църковна служба в Сейнт Пол, Минесота, по-рано този месец, като протестиращите са изразявали недоволство от насилието на агентите на ICE в района.
Адвокатът на Лемон определя ареста му като "безпрецедентна атака срещу Първата поправка (която гарантира свободното изповядване на дадена религия или ограничавана на свободата на словото).
Лемон от своя страна заявява, че е присъствал на протеста като журналист, добавяйки, че не е знаел, че активистите ще прекъснат службата.
Длъжностни лица от администрацията на Тръмп незабавно са осъдили демонстрацията и са обвинили демонстрантите, че са "заплашили вярващите".
Лемон бе освободен от CNN през април 2023 г., след 17 години работа в медията. Според съобщенията тогава, той е тормозел колегите си, а също така бе подложен на остри критики за коментари, които направи по към американската телевизия след освобождаване ти му.
