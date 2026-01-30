Бившият водещ на CNN Дон Лемон е арестуван, съобщи в петък служител на Министерството на правосъдието, запознат с конкретния случай, предаваЛемон е излъчил на живо протест, който е прекъснал църковна служба в Сейнт Пол, Минесота, по-рано този месец, като протестиращите са изразявали недоволство от насилието на агентите на ICE в района.Адвокатът на Лемон определя ареста му като "безпрецедентна атака срещу Първата поправка (която гарантира свободното изповядване на дадена религия или ограничавана на свободата на словото).Лемон от своя страна заявява, че е присъствал на протеста като журналист, добавяйки, че не е знаел, че активистите ще прекъснат службата.Длъжностни лица от администрацията на Тръмп незабавно са осъдили демонстрацията и са обвинили демонстрантите, че са "заплашили вярващите".Лемон бе освободен от CNN през април 2023 г., след 17 години работа в медията. Според съобщенията тогава, той е тормозел колегите си, а също така бе подложен на остри критики за коментари, които направи по към американската телевизия след освобождаване ти му.