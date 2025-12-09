Йордан Божилов.
По думите му досега политиките са се базирали на принципа на върховенство на правото, на равнопоставеност на държавите в международен аспект, базирани на международното право, докато сега на предния план излиза интересът на отделната държава, което ясно е очертано във всички приоритети, които тази стратегия представя. "Тук наистина проблемът е най-вече за Европа, за европейските съюзници на САЩ, за НАТО, тъй като идеята за съюзи, основани на общите ценности и съвместни интереси, вече я няма. Всичко ще се води от интересите.“
Америка разглежда Русия в съвсем различен аспект, различен от възприятието на европейците. "В документа Русия въобще не е определена като съперник. Даже напротив, в документа се настоява за бързо решаване на конфликта в Украйна и възстановяване на стратегическата стабилност с Русия,“ посочи гостът и добави, че относно НАТО изненадата идва не от искането, че европейците трябва да поемат по-голямо отговорност за отбраната и да внасят повече пари за отбрана, вече многократно заявявано от Тръмп, а по-скоро неочакваното е, че европейците трябва да действат за решаване на въпросите на сигурността на европейския континент, което поставя и въпроса дали САЩ ще изтегли военните си контингенти от Европа. "В стратегията се казва, че американският ангажимент към сигурността на Европа остава, стига европейците да инвестират повече.“
Много притеснително за Божилов е, че в документа европейската бюрокрация е подложена на силна критика, като се настоява за възстановяването на суверенитета на европейските държави, което според него е много ясен опит за дестабилизиране на ЕС. "Ние като че ли правим всичко възможно, което ни е поискано, само и само да задържим САЩ в орбитата на европейските интереси. И в същото време виждаме не само критика, но и директно говорене, че ЕС е пагубен за европейските държави,“ добави той, като според него със сигурност трябва да има много разговори със САЩ, защото вече има доста неща, които Европа вижда по един начин, а американците вече по друг.
Бивш заместник-министър: Ние като че ли правим всичко възможно само и само да задържим САЩ в орбитата на европейските интереси
©
Още по темата
/
Ивета Чернева: Тръмп защитава със зъби и нокти и ще държи до последния момент да не се разкриват досиетата "Епстийн"
17.11
Още от категорията
/
Безлов за корупционния скандал в ЕС: По-сериозни последици би имало от разследване на митнически нарушение и злоупотреби с ДДС
09:11
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
03.12
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
28.11
Предупреждение: Регламент от Европа, свързан със земеделието, представлява директна заплаха за хранителния суверенитет на България
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Paramount отправи нова оферта за враждебно придобиване на Warner ...
16:59 / 08.12.2025
Гръцките фермери нахлуха на пистите на едно от летищата на Крит, ...
16:14 / 08.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.