Задържаните са общо трима души след обиските във вторник сутринта в офисите на Европейската служба за външната дейност (ЕСВД), Колежа на Европа в Брюж и няколко частни адреса. Според източници, потвърдени от Euronews, вторият арестуван е Стефано Санино - бивш генерален секретар на ЕСВД и настоящ директор в Европейската комисия. Третият задържан е мениджър в Колежа на Европа.
Могерини, която оглавяваше европейската дипломация между 2014 и 2019 г., е ректор на Колежа на Европа от 2020 г. Разследването, водено от Европейската прокуратура (EPPO), е насочено към Дипломатическата академия на ЕС - деветмесечна програма за обучение на млади дипломати, възложена на Колежа на Европа през 2021-2022 г.
Прокуратурата проверява дали ЕСВД е нарушила правилата за обществените поръчки, като е предоставила поверителна информация на Колежа преди приключването на търга. EPPO съобщи, че има "силни подозрения" и могат да се установят измама при обществените поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна. И тримата задържани са били лишени от имунитет преди акцията - знак, че разследването засяга високопоставени фигури.
От ЕСВД потвърдиха, че полицията е извършила действия в сградата, като уточниха, че случаят се отнася до предишния управленски мандат. Колежът на Европа отказа коментар дали Могерини е сред задържаните.
Разследването по случая продължава.
Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задържаните при акция за разследване на измами
