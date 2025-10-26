ЗАРЕЖДАНЕ...
Бизнес и танцови стъпки - Тръмп празнува мира между Камбоджа и Тайланд
©
Всъщност американският президент не се поколеба да се включи в церемонията по посрещането, танцувайки редом с малайзийски танцьори. Белият дом публикува момента в социалните мрежи с надпис "TRUMP DANCE MALAYSIA VERSION“, което предизвика разнообразни реакции.
Тръмп: Посредничеството в мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа е по-забавно от голфа
Приемът бе организиран от малайзийския премиер Ануар Ибрахим, който след това придружи Тръмп в поредица от срещи с лидери от Югоизточна Азия. Пътуването включва среща в Токио с новоизбрания премиер на Япония Санае Такаичи и разговори с президента на Китай Си Дзинпин в Южна Корея.
Още по темата
/
Любомир Кючуков: Вече се появиха определения, че живеем в света на Тръмп. Той промени международните отношения
29.09
Още от категорията
/
Никола Стоянов за санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт": Целта е Путин да седне на масата за преговори
18:51
"Македония" не избра партия, а посока": ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа на първия тур на местните избори
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Експерт: Европейските държави от НАТО могат да блокират износа на...
17:29 / 25.10.2025
Стойността на "Роснефт" и "Лукойл" се срина с милиарди долари
12:31 / 25.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.