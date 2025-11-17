Сподели close
Броят на жертвите от тайфуните ''Калмаеги'' и ''Фунг Уонг'', които удариха Филипините през първата половина на ноември, достигна 297. Филипинският национален съвет за намаляване на риска от бедствия обяви това днес, предава Manila Standard.

Според съвета броят на жертвите от тайфуна ''Калмаеги'' е достигнал 269, повечето от които са били жители на остров Себу в централната част на страната.

Тайфунът Калмаеги удари Филипините на 4 ноември. Според Agence France-Presse градовете на остров Себу са засегнати от бурята най-много, като улиците на града бяха наводнени от проливни дъждове. В 53 града беше обявено извънредно положение. Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши по-късно обяви национално бедствие. В прессъобщението се посочва още. че 113 души са в неизвестност в резултат на природната стихия.

Супертайфунът ''Фунг Уонг'' удари Филипините на 9 ноември, отнемайки живота на 28 души в девет провинции и един регион, като двама души все още са в неизвестност. Повече от 1,4 милиона жители бяха евакуирани. Силни ветрове повредиха електропроводи, оставяйки без ток приблизително 3 милиона абонати в 12 региона.

Двата тайфуна оставиха общо 575 души ранени и 115 все още в неизвестност.