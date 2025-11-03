Полицията е задържала 37 души, които са участвали в безредиците пред сградата на Скупщината на Сърбия в Белград в нощта на понеделник, съобщава белградското радио, позовавайки се на Министерството на вътрешните работи на страната."Полицията работи активно за разкриването и откриването на други участници, които с действията си са застрашили безопасността на гражданите и общественото имущество“, отбелязва радиостанцията.В неделя вечерта и в нощта на понеделник пред сградата на Скупщината се събраха привърженици на президента на Сърбия Александър Вучич и негови противници. Двете групи бяха разделени от полицейски кордон, но все пак се стигна до сблъсъци.Акциите бяха организирани по повод годишнината от срутването на част от покрива на жп гарата в град Нови Сад. Тогава загинаха 14 души, а други двама починаха по-късно в болниците.