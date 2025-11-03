B92, позовавайки се на Министерството на вътрешните работи на страната.
"Полицията работи активно за разкриването и откриването на други участници, които с действията си са застрашили безопасността на гражданите и общественото имущество“, отбелязва радиостанцията.
В неделя вечерта и в нощта на понеделник пред сградата на Скупщината се събраха привърженици на президента на Сърбия Александър Вучич и негови противници. Двете групи бяха разделени от полицейски кордон, но все пак се стигна до сблъсъци.
Акциите бяха организирани по повод годишнината от срутването на част от покрива на жп гарата в град Нови Сад. Тогава загинаха 14 души, а други двама починаха по-късно в болниците.
