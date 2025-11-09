Близо един милион души са евакуирани заради тайфуна, приближаващ Филипините
Тайфунът, идва няколко дни след като бурята "Калмаеги" взе над 200 жертви.
"Фунг-Уонг", който може да покрие две трети от архипелага в Югоизточна Азия със своята 1600-километрова дъждовна и вятърна лента, се приближава от Тихия океан, докато Филипините все още се справят с опустошенията, причинени от "Калмаеги".
Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение заради обширното опустошение, причинено от "Калмаеги" и очакваното бедствие от "Фунг-Уонг".
"Повече от 30 милиона души могат да бъдат изложени на опасности, породени от тайфуна", съобщи Службата за гражданска защита.
"Фокус" припомня, че според метеорологичната служба на страната, "Фунг-Уонг" ще донесе ветрове от 185 км/ч и проливни дъждове в няколко района.
