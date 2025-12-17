Сподели close
Ограничено е движението на МПС над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата" – "Промахон" поради протест на гръцки фермери, съобщиха от АПИ.

Шофьорите изчакват на място.