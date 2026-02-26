Bloomberg, като цитира независимо проучване в страната.
Според изследването опозиционната партия "Тиса“ води на управляващата "Фидес“ с 55 на 35 процента сред хората, които вече са решили за кого ще гласуват. Общо сред унгарците "Тиса“ набира 11% преднина, сочи още изследването. Bloomberg отбелязва, че подобен резултат би могъл да осигури на опозиционния лидер Петер Мадяр конституционно мнозинство в парламента, което да позволи бърз завой след 16-те години управление на Орбан.
Изданието коментира още, че залогът е още по-голям от бъдещето на Унгария – Виктор Орбан е най-близкият съюзник на американския президент в Европа и "най-шумният защитник“ на Кремъл от началото на войната в Украйна.
Тръмп публично обяви подкрепата си за Орбан за предстоящите избори, а преди дни Унгария, заедно със Словакия, блокираха 20-я пакет санкции срещу Русия, както и нов заем от 90 милиарда евро за Украйна.
текст: Милен Кандарашев
