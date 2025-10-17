ЗАРЕЖДАНЕ...
Бомба избухна под колата на известен италиански журналист
Експлозията е унищожила и друга кола, принадлежаща на семейството му. Съседната къща също е била повредена.
"За щастие нямаше жертви, но експлозията беше толкова мощна, че можеше да убие всеки, който се е намирал на това място в този момент“, заяви той в платформа X.
