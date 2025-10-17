Бомба избухна под колата на известния италиански разследващ журналист Зигфрид Ранучи, водещ на предаването "Репортаж“. Колата му в този момент се е намирала пред къщата му в квартал "Кампо Асколано“, в покрайнините на Рим.Експлозията е унищожила и друга кола, принадлежаща на семейството му. Съседната къща също е била повредена."За щастие нямаше жертви, но експлозията беше толкова мощна, че можеше да убие всеки, който се е намирал на това място в този момент“, заяви той в платформа X.