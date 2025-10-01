Spiegel.
"Поради неконкретна заплаха за взрив във връзка с експлозията в северната част на Мюнхен, площад Терезиенвизе няма да бъде отворен до 17:00 часа. Има съответно писмо от извършителя. В ранния следобед ще бъде решено как да се процедира по-нататък", се посочва в съобщене на властите.
"Фокус" припомня, че в Мюнхен са регистрирани експлозии и стрелба, което предизвика голяма мобилизация на полицията, пожарната и специалните части. Един мъж е бил открит мъртъв, а поне още един човек е бил ранен.
