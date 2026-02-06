Metro.
Изданието припомня, че Тръмп никога не е бил обвиняван по делото, свързано със смъртта на Епстийн, която е квалифицирана като "самоубийство".
Отбелязва се, че в документите на ФБР се съдържат подробности за обаждането на шофьора на лимузина от Далас, който твърди, че е подслушал телефонен разговор на Тръмп през 1995 г., в който се обсъждало "насилие над момиче“, като се споменава името "Джефри“.
На 30 януари Министерството на правосъдието на САЩ публикува нова партида документи по делото Епстийн.
Епстийн бе обвинен, че от 2002 до 2005 г. е организирал посещения в дома си в Ню Йорк и на личния си остров на десетки непълнолетни момичета. Разследващите са установили, че най-младата от тях е била на 14 години. През август 2019 г. финансистът е намерен в безсъзнание в затворническата си килия, но не е успял да бъде спасен.
Братът на Епстийн твърди, че финансистът е бил убит по "заповед на Тръмп"
©
Още по темата
/
Бил Гейтс тайно се опитвал да даде на Мелинда антибиотик, заради болест, получена след секс с рускини
10:17
Руското разузнаване, Зеленски, Бил Гейтс и Тръмп: Какви тайни разкриха новите "документи на Епстийн"
03.02
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
03.02
Още от категорията
/
Европол: Трафикът на кокаин е достигнал безпрецедентни нива, все по-често се използват високотехнологични методи
27.01
Германия обяви награда от един милион евро за информация, която ще доведе до залавянето на извършителите на прекъсването на електрозахранването в Берлин
27.01
Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
24.01
Банда открадна медни кабели за над 4,5 милиона евро, френската жандармерия е конфискувала имение и луксозните им автомобили
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Над 10 труса разлюляха Албания, най-силният е с магнитуд от 4.0 п...
08:56 / 05.02.2026
Мощен взрив след дерайлирането на товарен влак в Русия, горят пет...
18:02 / 04.02.2026
Euroclear ще даде на Украйна 3,3 млрд. евро приходи от замразенит...
13:21 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.