Бреговата охрана на САЩ проследи руски военен кораб, който действа близо до териториалните води на САЩ през последния месец, на около 15 морски мили южно от остров Оаху, Хавай, съобщава Newsweek.

Самолет HC-130 Hercules от станцията на бреговата охрана Barbers Point и патрулния кораб на бреговата охрана William Hart (WPC 1134) са реагирали на присъствието на кораба за електронна разузнавателна поддръжка на руския флот Karelia, кораб клас Cherry, преди около две седмици, на 29 октомври, съобщава бреговата охрана на САЩ.

Самолетът е извършил безопасен и професионален прелет близо до кораба и наблюдава дейността му в съответствие с международното право, съобщи бреговата охрана на САЩ.