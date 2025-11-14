Newsweek.
Самолет HC-130 Hercules от станцията на бреговата охрана Barbers Point и патрулния кораб на бреговата охрана William Hart (WPC 1134) са реагирали на присъствието на кораба за електронна разузнавателна поддръжка на руския флот Karelia, кораб клас Cherry, преди около две седмици, на 29 октомври, съобщава бреговата охрана на САЩ.
Самолетът е извършил безопасен и професионален прелет близо до кораба и наблюдава дейността му в съответствие с международното право, съобщи бреговата охрана на САЩ.
Бреговата охрана на САЩ проследи руски военен кораб, действащ близо до Хавай
