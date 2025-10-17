експлозията в жилищен блок в румънската столица Букурещ, пише Digi24.
"Фокус" припомня, че към този момент има информация за най-малко трима загинали и други 13 ранени.
Мощната експлозия стана днес сутринта в жилищна сграда в квартал "Рахова", в сектор 5 на Букурещ. Два етажа от осеметажната сграда са разрушени. Експлозията е била последвана от пожар.
Министърът на здравеопазването Александру Рогобете благодари на медицинския и управленския персонал на участващите болници, на Бърза помощ Букурещ-Илфов за тяхната бързина, както и на колегите си от Центъра за спешни операции за непрекъснатите им усилия през тези часове.
ISU BIF изпрати RO-Alert съобщение до населението да избягва движение в зоната на интервенция на екипите и да спазва препоръките, изпратени от властите.
Припомняме, че "Дистригаз Суд“, компанията, отговорна за разпределението на природен газ обяви, че нейни екипи са били извикани по сигнал на живущите в сградата за наличието миризма на газ. Екипите за интервенция на компанията незабавно са отишли на място, където със специализирано оборудване са установили наличието на природен газ в съответното стълбище.
