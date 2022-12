Британски генерал призна за участието на командоси във "високорискови операции под прикритие" в Украйна

© Кралските морски пехотинци са участвали в тайни операции в Украйна, призна за първи път висш генерал, пише The Times.



Генерал-лейтенант Робърт Магован каза, че командосите са поддържали "секретни операции“ в "изключително чувствителна среда“. Той каза, че техните мисии носят "високо ниво на политически и военен риск“.



Магован е бивш командващ генерал на Кралските морски пехотинци, който се присъедини към елитната част на Кралския флот през 1989 г.



Пишейки в Globe and Laurel, официалното издание на Кралската морска пехота, той описва как 350 морски пехотинци-командоси са били изпратени да ескортират дипломати от британското посолство в началото на годината, когато стана ясно, че руските войски се струпват за нахлуване . Командосите се върнаха в Киев през април, за да защитят посолството, докато Великобритания се опитваше да възстанови дипломатическото си присъствие, след като президентът Путин изтегли силите си от украинската столица.



Министерството на отбраната по-рано призна присъствието на командоси, защитаващи персонала на посолството, като се смята, че са били разположени около 30 служители. Това обаче е първият път, когато военните признават, че британските сили също са участвали в специални операции, докато са били в Украйна.



"През януари тази година 45-ти батальон командоси се разположи с кратко предизвестие – от дълбините на тъмната севернонорвежка зима, за да евакуира британското посолство в Киев в Полша. Международните сили за спешна помощ 999, ако желаете“, написа Магован.



"След това през април те се върнаха в страната, за да възстановят дипломатическата мисия, осигурявайки защита на критичен персонал. По време на двете фази командосите поддържаха други дискретни операции в изключително чувствителна среда и с високо ниво на политически и военен риск.



Базирани в базата Кондор в Арброут на брега на Северно море, тези командоси са специалисти по арктическа война. Отрядът с размер на батальон беше силно ангажиран в конфликта на Фолклендските острови, когато командосите участваха в битката за Порт Стенли и отрядът също участваше в действия в Ирак и Афганистан.



В началото на годината те участваха в учения в Норвегия, когато бързо бяха преразпределени в Полша, за да помогнат при евакуацията. По време на тренировките им в замръзналите планини и фиорди над Арктическия кръг температурите паднаха до минус 35 градуса.



Освен за провеждането на специални операции в Украйна, Магован похвали морските пехотинци за ролята им в подпомагането на обучението на въоръжените сили на Киев. "Наред с по-широката отбрана, ние участвахме силно в обучението на стотици украински военни през това лято. Също така планираме да обучаваме украинските морски пехотинци“, каза Магован.



The Times разкри по-рано тази година, че британските специални части са били на място в Киев, помагайки за обучението на местни войски. Военни инструктори бяха изпратени за първи път в Украйна след нахлуването в Крим през 2014 г., но бяха изтеглени през февруари, за да се избегне перспективата за пряк конфликт с руските сили. Въпреки това украинските командири казаха, че са получили допълнително обучение от британските войски за използването на противотанкови NLAW след нахлуването.



Обединеното кралство също така разположи експерти по киберсигурност, за да защитават критични украински министерства. Специалистите работят дистанционно от името на британското правителство, за да осуетяват атаки от февруари.



Говорител на Кралския флот каза: "Кралските морски пехотинци бяха разположени в Украйна, за да подкрепят дипломатическото присъствие на Обединеното кралство в страната. Те не изпълняваха никаква бойна функция".