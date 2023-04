Британският канал Channel 4 пусна нов брутален документален сериал за Слънчев бряг!

© Снимката е илюстративна Британският канал Channel 4 пусна нов документален сериал за Слънчев бряг, в който представя ексклузивен поглед към натовареното ежедневие на местните екипи за спешна помощ. "Emegency on Sunny Beach" ("Спешна помощ в Слънчев бряг") вече е наличен онлайн в сайта на платформата.



Поредицата идва почти десет години след първия документален сериал на британския канал за случващото се на Слънчев бряг – "What happens in Sunny Beach“. Тогава Channel 4 разказа как от някога луксозно поле за елита на Източния блок курортът се е превърнал в "най-упадъчната парти столица на Европа“ и арена на гуляи за младите островитяни.



Новият сериал представя друг ъгъл към парти туризма. "Какво мислят тези смели работници за нас, британците, и за начина, по който избираме да се забавляваме и почиваме, и какво можем да научим за себе си от тяхната уникална гледна точка?“, пишат създателите на филма към информацията за него.



През летния сезон населението на Слънчев бряг се увеличава от 25 000 на 600 000 души и служителите по безопасността са под истинска пара.



В шест 40-минутни епизода зрителите ще могат да видят как минават дните на българските служби за спешна помощ и работниците на първа линия, които се опитват да поддържат ред насред хедонистичния хаос. Продуцентите са успели да получат ексклузивен достъп до полицията, медицинските и противопожарните служби и да представят работата им в разгара на сезона.



Камерите следят полицаите, докато те патрулират по партитата и плажовете. Отвеждат зрителя и в местните медицински клиники, където младите британци нерядко попадат – дали заради пиянски изцепки, или изгаряния от слънцето.



"От десетилетия телевизионните сериали показват млади британци в барове и клубове по целия свят, но това е първият сериал, който представя различна гледна точка към приключенията ни в чужбина“, посочва редакторът на Channel 4 Мел Безалел. През отношението на местните служители на реда и медиците британците имат шанса да се видят отстрани.



"С уникалните прозрения на тези трудолюбиви служители на първа линия, тази поредица ще бъде забавна, проницателна и ще донесе изненадваща антропология на E4 и All 4."



Дейвид Уайз, главен изпълнителен директор и съизпълнителен продуцент на Parable, описа Слънчев бряг като "изключително място за създаване на документална поредица... изпълнено с живот, характер, драма и хумор", предаде "Булевард България".



Сериалът може да се гледа в България след регистрация в сайта на Channel 4 през VPN, като се задава британско IP.