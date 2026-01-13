Sky News.
"След като получихме допълнителна информация, министърът за Близкия изток, по моя заповед, призова иранския посланик, за да подчертае сериозността на момента и да призове Иран да даде обяснения за ужасяващите новини, които чуваме.“
Редица европейски страни предприеха подобни действия по-рано днес, като финландският външен министър предупреди, че Техеран е изключил интернет, "за да убива и потиска в тишина“.
Това се случи, след като Купър разговаря вчера с иранския си колега Абас Арагчи, "изразявайки пълното отвращение на Обединеното кралство“ от действията на Техеран.
В изказване в Камарата на общините Купър обяви тази мярка и заяви, че Великобритания осъжда "в най-категорична форма бруталното убийство на протестиращи“.
Британският външен министър привика иранския посланик
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, които идват от България, не са с добри намерения
12.01
Бивш министър на отбраната: След Мадуро могат да бъдат наложени нови правила между САЩ, Русия, Китай и Иран
08.01
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Министърът на външните работи на РСМ: Много от изказванията, коит...
21:32 / 12.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.