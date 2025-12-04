Сподели close
"Опитът за убийство на бивш руски шпионин в Солсбъри през 2018 г. с помощта на смъртоносно нервнопаралитично вещество е бил одобрен от Владимир Путин, който носи морална отговорност за за смъртта на Доун Стърджис", сочи публично разследване, проведено във Великобритания, предава Sky News.

Докладът от 174 страници на бивш съдия от Върховния съд, в който се посочва, че е имало "пропуски“ в управлението на случая с 74-годишния Сергей Скрипал.

Бившият член на руското военно разузнаване е пристигнал в Обединеното кралство по програма за обмен на затворници, след като е бил осъден за шпионаж в полза на Великобритания.

Седемседмично разследване, струващо над 8 милиона лири, е установило, че атаката с "Новичок“ на 4 март 2018 г. е могла да бъде избегната само ако той е бил скрит с напълно нова самоличност, което не е било подходящо по това време.

Скрипал и дъщеря му Юлия, 41-годишна, която също е била отровена, са били в тежко състояние след атаката с "Новичок“, заедно с тогавашния полицейски служител Ник Бейли, който е бил изпратен да претърси дома им. Всички те са оцелели.

Но 44-годишната Доун Стърджис несъзнателно се напръскала с "Новичок“, даден й от партньора й 52-годишния Чарли Роули в бутилка с парфюм месеци по-късно – на 30 юни 2018 г. Роули твърди, че е намерил бутилката на улицата.

Стърджис, майка на три деца, припаднала в апартамент в Еймсбъри, Уилтшър, и починала в болница малко повече от седмица по-късно, на 8 юли, докато Роули останал в тежко състояние, но оцелял.

Лорд Хюз заявява, че Стърджис е получила "напълно подходяща“ медицинска помощ, но състоянието й било "несъвместимо с живота“ от много ранен етап на лечението.