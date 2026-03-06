сайта на британското ведомство.
Външното министерство на Обединеното кралство публикува актуализирана оценка на ситуацията в Кипър.
В ново становище за пътуващите британци на своя уебсайт министерството заявява, че терористични атаки на острова "не могат да бъдат изключени“.
Атаките могат да бъдат безразборни, включително на места, посещавани от чуждестранни граждани, предупреждава съобщението.
База на Кралските военновъздушни сили в Кипър беше обект на две атаки с дронове по-рано тази седмица, което накара Великобритания да разположи в региона военен кораб от тип 45 HMS Dragon.
Британското МВнР за Кипър: Очакват се терористични атаки на острова
©
Още по темата
/
Туристическа агенция: На "спасителните полети" бяха качени хора с висок обществен статус, а не граждани в безпомощно положение и малки деца
06.03
Георги Чочев от Малдивите: Мъката за хората беше сериозна, някои бяха принудени да нощуват на летището
06.03
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
06.03
Българската асоциация на туристическите агенции: В институциите има хаос, очевидно не са подготвени за ситуацията в Близкия изток
06.03
Още от категорията
/
Иран заплаши ЕС, че ще плати висока цена, ако остане безмълвен по отношение на атаката на САЩ и Израел
05.03
Проучват дали лекарствата с GLP-1 могат да помогнат и срещу зависимости от алкохол и наркотици
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лидерите на Великобритания, Франция, Германия и Италия осъждат "г...
18:26 / 06.03.2026
Катар предупреждава, че войната може да "срине световните икономи...
17:07 / 06.03.2026
Тръмп ще приеме само "безусловната капитулация" на Иран
16:58 / 06.03.2026
Гърция разполага Patriot и F-16 за защита на България
13:46 / 06.03.2026
Въздушна тревога над Кипър, Акротири вероятно отново е на прицел
10:49 / 06.03.2026
Мащабни съкращения на хоризонта, до 350 000 работни места в Европ...
11:23 / 06.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.