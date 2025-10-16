Nice Matin.
Според информация на вестика, Брижит Бардо пребивава от три седмици в частната болница "Сен Жан“. Там тя е претърпяла "хирургична интервенция във връзка с тежко заболяване“, както също успяхме да разберем.
Състоянието й се оценява като тревожно.
Брижит Бардо трябва да излезе от болницата след няколко дни, но състоянието й остава тревожно.
Брижит Бардо е на 91 години. Истинска легенда на седмото изкуство, символ на своето време, тя има в актива си около 45 филма и над 70 песни в 21-годишната си кариера.
От 1973 г. тя се посвещава на фондацията си за защита правата на животните. През септември стартира мащабна кампания в подкрепа на осиновяването.
Преди няколко седмици тя издаде и книгата си BBcédaire, която наподобява дневник и е написана между 2020 и 2025 г.
