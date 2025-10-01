Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Най-малко 69 души са загинали след мощното земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер във Филипините, което разруши домове и рани над 100 души, предава The Sun.

Неизвестен брой хора са затрупани под къщи, нощни клубове и други сгради след земетресението, което разтърси крайбрежието на остров Себу, а спасителите се борят с времето, за да ги извадят.

Армейски войски, полиция и граждански доброволци с кучета-следотърсачи са разположени тази сутрин, за да проведат претърсване от къща на къща
в търсене на оцелели.

Официални представители съобщават, че 14 от загиналите са от крайбрежния град Богу, където свлачище затрупа бараки в планинско селище.

Други 12 души са загинали в град Меделин, след като таваните и стените на къщите се срутиха.

Пет души, сред които трима служители на бреговата охрана и един пожарникар, са загинали в Сан Ремигио.