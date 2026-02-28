Сподели close
Броят на загиналите ученички при атаката срещу начално девическо училище в иранския град Минаб достигна 57. Това съобщи СNN, позовавайки се на кмета на града.

По-рано бе съобщено, че израелски удар е поразил начално девическо училище в Минаб, град в провинция Хормозган, Иран.