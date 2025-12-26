Wionews.
Министерството на вътрешните работи на страната съобщи, че части за вътрешна сигурност незабавно са отишли на мястото на инцидента и са установили охранителен кордон около джамията, а компетентните органи са започнали разследване и събиране на доказателства, за да открият отговорните за престъплението.
Източник от службите за сигурност е заявил пред гореспоменатата агенция, че първоначалните разследвания показват, че експлозията е причинена от взривно устройство, поставено вътре в джамията.
Броят на загиналите при експлозията в джамия в Сирия нарасна до осем, 18 души са ранени
