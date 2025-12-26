Сподели close
Броят на загиналите при експлозия в джамията на малцинствената секта алауити в сирийския град Хомс, в Централна Сирия, нарасна до осем, а 18 души са ранени, съобщава агенция Wionews.

Министерството на вътрешните работи на страната съобщи, че части за вътрешна сигурност незабавно са отишли ​​на мястото на инцидента и са установили охранителен кордон около джамията, а компетентните органи са започнали разследване и събиране на доказателства, за да открият отговорните за престъплението.

Източник от службите за сигурност е заявил пред гореспоменатата агенция, че първоначалните разследвания показват, че експлозията е причинена от взривно устройство, поставено вътре в джамията.