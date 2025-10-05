Reuters.
Длъжностни лица заявиха, че основите на конструкцията са се срутили заради текущи строителни ремонти по горните ѝ етажи. Десетки деца в този момент са изпълнявали следобедна молитва.
Спасителните екипи продължават издирването на 27 ученици, които все още са в неизвестност, повечето от които тийнейджъри на възраст между 13 и 19 години.
"Спасителите извикват имената на момчетата и използват сензори, за да засекат движение, но не са открити признаци на живот“, казаха властите.
