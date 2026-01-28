Associated Press.
Сред загиналите са три деца в Тексас, които са паднали под леда, както и десет души, открити на улиците на Ню Йорк. Според агенцията инцидентите са предизвикали обществен дебат за действията на градската администрация, по-специално за мерките, предприети от кмета Зохран Мамдани за защита на уязвимите групи от населението.
Към вечерта във вторник без електроснабдяване остават над 448 хиляди жилища и предприятия, като повече от половината от прекъсванията са регистрирани в щатите Тенеси и Мисисипи.
Енергийната компания Entergy предупреди, че в редица райони, включително Гренада (щат Мисисипи), възстановяването на електроснабдяването може да отнеме до няколко дни.
Националната метеорологична служба на САЩ прогнозира засилване на арктическия фронт в източната част на страната в петък и събота. През уикенда се очаква нова зимна буря, както и рекордно ниски температури в южната част, включително Флорида.
Броят на загиналите в "снежния капан" в САЩ се увеличи драстично
