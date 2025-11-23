The Guardian.
Безмилостни дъждове връхлитат южно-централен Виетнам от края на октомври, а популярните туристически дестинации са засегнати от няколко наводнения.
През последната седмица в някои части на централен Виетнам валежите са надхвърлили 1900 мм (74,8 инча). Регионът е основен район за производство на кафе и е дом на популярни плажове, но е податлив и на бури и наводнения.
Повече от 60 от смъртните случаи от 16 ноември насам са регистрирани в планинската централна провинция Дак Лак, където десетки хиляди домове бяха наводнени, се казва в изявление на министерството.
Миналата седмица спасители, използващи лодки в централните провинции Гиа Лай и Дак Лак, отвориха прозорци и пробиха покриви, за да помогнат на жителите, блокирани от високата вода, според държавните медии, като армията, полицията и други сили за сигурност са мобилизирани, за да преместят и евакуират хората в безопасни райони.
Спасители са донесли храна и вода в наводнените болници в крайбрежния град Куй Нхон в провинция Бин Дин, съобщи държавният вестник "Тан Ниен“, след като лекари и пациенти в едно от заведенията са оцелели на инстантни юфка и вода в продължение на три дни.
Нивата на водата в река Ба в провинция Дак Лак надминаха рекорда от 1993 г. на две места рано в четвъртък, докато река Кай в провинция Хан Хоа също достигна нов максимум, съобщи метеорологичната служба.
Виетнамската агенция за бедствия съобщи по-рано, че над 235 000 къщи са били наводнени, а близо 80 000 хектара посеви са били повредени.
Правителството изчислява, че наводнението досега е струвало на икономиката около 8,98 трилиона донга (341 милиона долара).
Според националната статистическа служба, между януари и октомври екстремните метеорологични условия са довели до смъртта или изчезването на 279 души във Виетнам и са причинили щети за над 2 милиарда долара.
Югоизточната азиатска държава е предразположена към обилни дъждове между юни и септември, но научни доказателства установяват модел на предизвикано от човека изменение на климата, което прави екстремните метеорологични условия по-чести и разрушителни.
