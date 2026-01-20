The Independent. Най-малко 40 души загинаха в неделя вечерта, след като високоскоростен влак дерайлира и се сблъска с насрещно движещ се влак, като го избута от релсите край град Кордоба.
Експерти на място са открили сериозно износване на връзката между отделните секции на релсите. По думите им това показва, че повредата е съществувала от дълго време, е заявил източникът пред агенция Reuters. Според предварителните данни дефектната връзка е довела до образуване на празнина между релсовите секции, която постепенно се е разширявала при преминаването на влаковете.
Източникът е посочил, че разследващите смятат дефектната връзка за ключов фактор при установяването на точната причина за инцидента.
Междувременно стана ясно, че синдикатът на машинистите SEMAF е изпратил писмо до железопътния оператор ADIF още през август, в което е предупреждавал за "сериозно износване" на високоскоростните железопътни линии. Според синдиката подадените сигнали са били пренебрегнати. SEMAF е алармирал и за наличие на дупки, неравности и дисбаланс в надземната електропреносна мрежа, които, по думите на машинистите, водят до чести повреди и повреждат подвижния състав.
Броят на жертвите на влаковата катастрофа в Испания нарасна на 40
©
Още по темата
МВнР: Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите във влакова катастрофа в Испания
19.01
Още от категорията
/
Банда открадна медни кабели за над 4,5 милиона евро, френската жандармерия е конфискувала имение и луксозните им автомобили
17.01
Мадуро пледира "невинен"
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Испания обяви тридневен траур след влаковата катастрофа
16:33 / 19.01.2026
ЕС предлага помощ на Испания след тежката влакова катастрофа
13:18 / 19.01.2026
Проф. Чуков: Вероятността за нови удари срещу Иран е твърде голям...
13:25 / 19.01.2026
Румен Радев изрази съболезнования към крал Фелипе VI и семействат...
11:27 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.