GMA News, позовавайки се на управлението за гражданска защита на републиката.
"Получаваме все повече съобщения за жертви. Имаме информация за 60 загинали“, заявява заместник-секретарят на Управлението за гражданска защита на Филипините Бернардо Алехандро.
Мощно земетресение от 6,2 по Рихтер разтърси Филипините
В провинция Себу, където бяха регистрирани силни трусове, бе обявено извънредно положение във връзка с природното бедствие. Президентът на Филипините Фердинанд Маркос-младши заяви в обръщението си, че правителствените ведомства са ангажирани с възстановяването на инфраструктурата в региона и оказването на хуманитарна помощ на населението, а служителите на Бюрото за противопожарна защита участват в спасителните операции.
Според властите, в община Сан-Ремихио се е срутила сграда на спортно-оздоровителен комплекс, под развалините на която са останали хора.
