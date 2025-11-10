24 души са ранени при експлозията.
Индийският премиер Нарендра Моди изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и ранените. Той обявиа, че е обсъдил ситуацията с министъра на вътрешните работи Амит Шах и други официални лица.
В понеделник вечерта кола експлодира на светофар близо до историческия Червен Форт в Ню Делхи. Причината за експлози
След експлозията е обявено състояние на повишена тревога в Ню Делхи, както и в съседния щат Утар Прадеш и индийския метрополис Мумбай. Патрулите са засилени и по границите на Индия с Пакистан и Бангладеш.
