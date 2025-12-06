Trading View.
Други 410 души са в неизвестност, а 4200 са ранени. Повече от милион жители са били принудени да напуснат домовете си.
Наводнения и свлачища са възникнали поради проливни дъждове в индонезийските провинции Северна Суматра, Ачех и Западна Суматра.
"Обобщение на последиците от бедствието: 908 загинали, 410 изчезнали, 4200 ранени“, съобщи Националната агенция за управление на бедствията.
Индонезийското министерство на околната среда вече заяви, че минните компании в засегнатите райони и неконтролираното изсичане на гори, които биха могли да задържат наводнителните води, са отчасти виновни за катастрофалните последици от проливните дъждове. Разследванията на някои от тези компании вече са започнати.
Броят на жертвите от наводнения в Суматра нарастна до 908
©
Още по темата
/
Учените алармират: Светът не е готов за следващата голяма катастрофа, след като заспалият от 12 000 години вулкан в Етиопия изригна
27.11
Още от категорията
/
Суданските паравоенни сили атакуваха детска градина с дрон, убивайки 50 души, включително 33 деца
17:07
САЩ глобиха със 7 млн. долара компания, свързана със санкционирания руски олигарх Олег Дерипаска
12:12
Euronews (Сърбия): България, Румъния и Ирак са изправени пред важни решения за "Лукойл" - американските срокове изтичат
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина световноизвестният архитект Франк Гери
22:32 / 05.12.2025
Ескалация на напрежението в Солун, след като фермерите тръгнаха с...
18:02 / 05.12.2025
Мъж влезе в бижутерски магазин и погълна мадальон със златното яй...
16:40 / 04.12.2025
Федерика Могерини подаде оставка като ректор на Колежа на Европа
15:05 / 04.12.2025
Могерини с изявление след ареста си: Невинна съм
23:04 / 03.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.