Броят на жертвите при наводнения и свлачища след мусонни дъждове на индонезийския остров Суматра нарасна до 303, съобщи днес Агенцията за смекчаване на бедствията в страната, предава Reuters.Броят на жертвите се е увеличил само за няколко часа в сравнение с доклада, публикуван по-рано днес, в който се посочва, че 279 души са загинали при наводненията, според агенцията.Говорителят на местната полиция Фери Валинтукан заяви по-рано днес, че спасителите в провинция Северна Суматра, която е най-засегната, са открили днес телата на 31 жертви.