ВВС, позовавайки се на официални лица. На пресконференция е съобщено, че 16 тела все още се намират в сградите.
Както се добавя, 79 души са ранени, а 89 тела все още не са идентифицирани. Британската обществена служба съобщава, че служителите също така са обявили , че пожарът е започнал на долните етажи, но се е разпространил и към горните. Те добавят, че причината за трагедията все още не е установена и че разследването продължава.
Властите описват трагедията като най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия. Заради него се взе и под внимание контрола върху системата за безопасност на града и дали властите са реагирали достатъчно решително на предупредителни знаци.
Комплексът в Тай По, състоящ се от няколко жилищни кули, е приютявал около 4 600 души.
Броят на жертвите при пожара в Хонконг достигна 128 души
