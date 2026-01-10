С прекъсването на интернет връзката в Иран и прекъсването на телефонните линии, оценката на демонстрациите от чужбина става все по-трудна. Но според американската агенцияброят на жертвите в протестите е нараснал до най-малко 72 убити и над 2300 задържани.Други съобщения, макар и непотвърдени, посочват, че броят на жертвите е в стотици, позовавайки се на местни лекари в Иран.Свидетел от западната част на Иран е заявил предче Ислямската революционна гвардия е разположена и открива огън в района, от който свидетелят говори.По-рано вестниксъобщи, че върховният лидер аятолах Али Хаменей е поставил Ислямската революционна гвардия в най-висока степен на готовност.