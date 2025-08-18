Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Броят на убитите при нощната руска атака срещу Харков се е увеличил до седем, съобщи губернаторът на областта, пише SkyNews.

Олег Синегубов заяви в Telegram, че специализирани служби все още работят на мястото на удара, който е засегнал жилищна сграда.

Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че пет руски дрона са ударили сградата от различни страни около 5 часа сутринта.