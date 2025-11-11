Брюксел прави свой "ЦРУ": Нова разузнавателна структура в ЕС, водена от Фон дер Лайен
© Булфото
Новото звено ще бъде част от генералния секретариат на Комисията и ще наема служители от различни разузнавателни структури в Европейския съюз. Основната му задача ще бъде да събира и обединява разузнавателна информация, която да се използва за общи цели на ЕС.
Според британския вестник, "в рамките на този подход се разглежда въпросът за създаването на специализирана служба“.
Освен това, Европейският съюз възнамерява да създаде специализиран център за борба с предполагаемата дезинформация от страна на Русия, Китай и други страни.
Автор на инициативата е Урсула фон дер Лайен. Публикуването на документа, на който се позовава вестникът, е планирано за 12 ноември. В него се твърди, че "хибридните атаки“ на Русия и Китай с цел разширяване на влиянието им в Европа са основна заплаха за ЕС.
Още от категорията
/
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Земетресение от 4.9 по Рихтер разтърси Западна Турция
21:02 / 10.11.2025
Никола Саркози: Никога не съм имал намерение да искам финансиране...
16:38 / 10.11.2025
Европейският съюз поставя все по-голям акцент върху борбата с дез...
16:39 / 10.11.2025
Съдът реши: Саркози излиза от затвора още днес
15:11 / 10.11.2025
Парижкият съд решава дали Никола Саркози може да напусне затвора
11:00 / 10.11.2025
Предупреждение за опасно време в Гърция: Силни ветрове в Солун, н...
09:55 / 10.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.