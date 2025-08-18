iefimerida.
Инцидентът е станал около 11:00 часа днес край пункта за събиране на пътни такси "Ясмос".
Гръцкият сайт xronos.gr информира, че пътният инцидент е възникнал между камион и два леки автомобила. В тежкотоварното превозно средство са пътували двама души, като нашият сънародник го е управлявал. В единия лек автомобил са били четирима души - трима от тях са загинали на място. Пътниците на втората кола са с леки наранявания и са били откарани в болница.
По първоначална информация камионът е катастрофирал в двата автомобила, вследствие на което е избухнал пожар. Тримата пътници, загинали в катастрофата, са изгорели в запалилия се автомобил.
Гръцките медии пишат, че пътуващите в двата автомобила са се прибирали от сватба в Еврос. Починалите на място са били емигранти от Албания.
Пътничката в камиона, управляван от нашия сънародник, е без опасност за живота.
All Bundy
преди 1 ч. и 53 мин.
Поредният наш бабаит, който този път е изтеглил късата клечка, защото гърците имат полиция и прокуратура, а не бухалки и няма да му се размине с условна присъда, а ще му лепнат поне 20 години затвор. Лошото е, че заради такива, сега полицията на Комотини и Ксанти ще има да кърти номера на български коли за най-дребното нещо. И повярвайте, на тях не им пука колко ти струва колата и за какъв се имаш, тези номера минават само тук.
