Българин беше осъден на три години затвор, след като извърши ужасяващо сексуално нападение над тийнейджърка в Лаунчестън, Великобритания, предава Yahoo.News.

26-годишният Йордан Станчев, без постоянен адрес, беше осъден в Кралския съд в Труро в четвъртък, 2 април, след като се призна за виновен в сексуално нападение.

Нападението се е случило около 21:15 ч. местно време в неделя, 25 януари, в алея близо до колежа в Лаунчестън.

Жертвата, 17 годишно момиче, вървяла сама, когато забелязала, че Станчев я следва. Когато той се затичал към нея, тя изкрещяла и се опитала да избяга, но той я настигнал, блъснал я в метална ограда и я нападнал сексуално.

Въпреки ужасът, момичето е оказало съпротивлявала, ранявайки Станчев по лицето. Той избягал от местопестъплението, вероятно след като е бил подплашен от преминаващ човек, разхождащ куче. Тоева е позволило на жертвата да стигне до безопасно място.

Полицията е била извикана от роднина и служителите на реда бързо са започнали да проверяят района. Установено било, че Станчев се е свързал с полицията малко преди нападението, твърдейки, че е бил нападнат пред ''Лидл''.

Полицаите се уговорили да се срещнат с него и установили, че има наранявания по лицето, съответстващи на описаните от нападнатата непълнолетна. Установено било също, че мобилният му телефон е бил в района по време на престъплението.

По-късно нападнатото момиче разпознала Станчев като нападателя си и той бил арестуван, обвинен и задържан под стража.

Освен наказанието лишаване от свобода, на Станчев е наложено да се впише в регистъра на сексуалните престъпници за цял живот, а за защита на момичето бе издадена ограничителна заповед. Очаква се той да бъде депортиран в България след изтичане на наказанието му.

При произнасяне на присъдата съдия Саймън Кар описа престъплението като ''най-големия кошмар на всяка жена'', като заяви, че Станчев е проследил жертвата до уединено място, преди да започне продължителна и ужасяваща атака.

Съдия Кар похвали смелостта на жертвата, като заяви, че нейните действия са попречили на Станчев да извърши още по-тежко престъпление. В съда беше съобщено, че Станчев е избрал жертвата на случаен принцип и е имал женомразки възгледи.

Следователят от полицията Джо Уилсън заяви, че нападението е било изключително ужасяващо за жертвата, но подчерта, че нападения от непознати от този характер остават редки в Девон и Корнуол, като похвали жертвата, човека, разхождащ кучето си, и други свидетели за действията им.