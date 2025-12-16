Facebook - Меморіал - International Volunteers for Ukraine и публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна.
Според Facebook страницата Меморіал - International Volunteers for Ukraine името на мъжа е Тодор Николаев Кузмов.
''Моля, помогнете ни да го почетем, за да не бъде забравен.
Нашият скъм български брат Тодор Николаев Кузмов, който служи в Украйна като доброволец, загина на бойното поле.
Чест, слава и благодарност на нашия брат'', гласи текстът на публикацията.
В публичната база данни за издирвани лица на министерството на вътрешните работи на Украйна Тодор Николаев Кузмов се води за ''изчезнало лице'' и се издирва от 8-ми декември 2025 г.
Българин загина на бойното поле в Украйна
©
Още по темата
/
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяване на тази война, а на Тръмп му трябва алиби
08:32
Велизар Шаламанов за войната в Украйна: Цялата отговорност ще се стовари върху Европа и върху България. Трябва да имаме план "Б"
15.12
Външният министър: Единствено Украйна има правото да взема решения по чувствителни въпроси, включително и териториални
15.12
Проф. Келбечева: Руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол
29.11
Желязков: Всяка държава трябва да бъде равноправно представена на масата на преговорите, когато се обсъжда нейното бъдеще
25.11
Росен Желязков: Като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност
24.11
Рая Назарян: Приветствам усилията на Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна
24.11
Борисов: От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна
22.11
Още от категорията
/
Протестиращи щурмуваха националния дворец в Мексико Сити, искат оставката на президента Клаудия Шейнбаум
16.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Турски F-16 свали дрон над Черно море
22:28 / 15.12.2025
Евгени Кръстев: Никак не е реалистично Украйна да получи членство...
19:05 / 15.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.