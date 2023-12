Българинът, чиято компания работи с NASA и SpaceX: Сателитът ни е 100% произведен в България

© ABF Когато в началото на годината SpaceX на Илън Мъск изстреля поредната си ракета, малцина знаеха, че тя ще изведе в орбита и сателит на българската компания EnduroSAT.



Toва е компания, която започва от една мечта, свързана с достъп до Космоса за всички. Мечтателят е Райчо Райчев, който отдавна е в класациите на иноваторите под 35 години на Forbs, Google и Financial times. EnduroSAT е сред лидерите в проектирането и производството на сателити и операции в орбита. Екипът вече надхвърля 150 разработчици, инженери и учени. Компанията има офиси в България, Италия, Люксембург, Франция, Германия и САЩ.



Сред клиентите на българската компания са NASA, DLR, IBM, Airbus, University of Sydney, Princeton, Harvard, MIT, University of California.



Компанията седи зад "Космически предизвикателства", лидерска програма за космически науки и инженерство и Лаборатория за космически изследвания към Физическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски".



"Никога няма да забравя моментът, в който изстреляхме първия сателит в Космоса, защото когато получихме сигнала той съвпадна с рождения ми ден. Няма да забравя как бяхме в 2 часа сутринта в тогавашния ни офис и чакахме да се обади сателитът от Космоса. Много неща се промениха за нас и осъзнахме, че сме успели да създадем нещо, за което мечтаехме няколко години по-рано“, каза Райчо Райчев.



Той коментира и това къде е бил ден преди старта на компанията. "Бях на едно таванско помещение 25 квадратни метра в центъра на София и надъхват четирима много по-умни от мен инженери, че имаме всички предпоставки да започнем наша собствена компания. Още тогава бях убеден, че имаме възможността да променим Космоса и да го направим достъпен, а бях сигурен, че имаме достатъчните професионални знания и умения за това“, каза в ефира на bTV Райчо Райчев..



"Нашият бизнес започна с нано сателити. Това е нишов клас сателити до 50 кг. Колкото една микровълнова печка. Със сателит около 50 кг може да се направят изключително полезни мисии и събиране на данни с качество, което да върши работа за национална отбрана, за защита на околната среда, за наблюдение на замърсяването от Космоса“, обясни той.



"Основните мисии, които изпълняват нашите сателити са наблюдение на Земята от Космоса. Качваме в орбита различен тип камери, с които следим замърсяването на околната среда, защитата на населението при бедствия и аварии, може да се предотвратяват потенциални щети и да се спасяват човешки животи“, добави Райчев.



Той обясни, че неговите сателити летят с около 30 000 км/час. "100% от сателита ни е създаден и произведен в България. Тестван е в нашата лаборатория преди да я доставим на SpaceX за изстрелване в орбита“, подчерта Райчев.