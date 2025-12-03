Daily Sabah.
Турският външен министър Хакан Фидан се срещна със своите български и румънски колеги в Брюксел в кулоарите на среща на външните министри на НАТО.
По време на срещата "беше подчертана важността на сигурността на Черно море за трите крайбрежни държави-членки на НАТО“, заяви говорител на турското външно министерство.
"Беше подчертано, че свободата на корабоплаване и спазването на международните правни норми в Черно море са необходими“, добави той.
Георг Георгиев участва в срещата на външните министри в Брюксел. Министърът подчерта, че България остава ангажирана с подкрепата за Украйна, тъй като това е подкрепа за международноправния ред и за принципа, че силата не може да надделява над правото, съобщиха от Министерството на външните работи на България.
Изявленията на Георгиев идва на фона на информацията на Украинская правда, че ударът по двата танкера на 28 ноември, може да се резултат от атака на Службата за сигурност на Украйна.
По-рано беше съобщено, че на 28 ноември в Черно море, в резултат на външни удари, два танкера, за които се твърди, че са част от руския сенчест флот, са се запалили край бреговете на Турция.
На 2 декември стана известно, че друг руски танкер е бил атакуван близо до бреговете на Турция.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нарече тези случаи "тревожна ескалация“.
Според генералния секретар на НАТО Марк Рюте, инцидентите с подводни дронове, удрящи кораби на руския "сенчест флот“, показват риск за сигурността, причинен от войната на Руската федерация срещу Украйна.
Срещата на министрите се състоя в ключов момент за международните усилия, насочени към прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.
България, Румъния и Турция обсъдиха атаките срещу танкери в Черно море на срещата на НАТО в Брюксел
©
Още по темата
/
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Андрей Новаков: Европа се събуди и си поиска мястото. Място на масата за преговори си взимаш, ако си го заслужил - никой няма да ти го даде даром
26.11
Тръмп коментира изтеклия разговор на Уиткоф: Той трябва да "продаде" Украйна на Русия. Така работи медиаторът
26.11
Още от категорията
/
Предупреждение: Регламент от Европа, свързан със земеделието, представлява директна заплаха за хранителния суверенитет на България
28.11
Световните лидери отправиха призив за мир на срещата на Г-20 и осъдиха тероризма във всичките му форми
22.11
Захарова: При липса на истински герои, Западът реабилитира нацизма и възхвалява тези, които са убивали руснаци
22.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Започна срещата на Путин с Уитков и Кушнер в Кремъл
19:34 / 02.12.2025
NIS: Започна спирането на работата на инсталациите в нефтената ра...
17:15 / 02.12.2025
Бившият върховен представител на ЕС Федерика Могерини е сред задъ...
16:22 / 02.12.2025
"Подкупи и корупция": Полицията нахлу в централата на дипломатиче...
12:46 / 02.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.