Νέα Κρήτη.
Според полицията 56-годишният мъж също е от България и е рецидивист за друг инцидент на домашно насилие. Жената е отказала да бъде настанена на безопасно място, както ѝ е било предложено. Въпреки това на този етап тя ще остане в болницата за лечение поради тежестта на нараняванията й.
Според известните до момента данни, двойката е имала разгорещен спор през нощта. 56-годишният мъж я е удрял по тялото със стол, а в опит да избяга, тя е излязла от къщата и се е опитала да се скрие в кола. Предполагаемият извършител обаче я е настигнал, влязъл е в колата от страната на пътника и я е ударил с остър предмет (нож), причинявайки ѝ множество наранявания.
Полицията е била уведомена и мъжът, за когото преди това е било подадено сигнал за домашно насилие, е бил арестуван. Жената е била откарана в болница.
