Федералната служба по финансов мониторинг на РФ се обновява периодично, като имената се публикуват в група в Telegram.
Имената на Даниела Златомирова Кехайова от Хасково фигурират в списък от 16 януари 2024 година, като не се посочва какво е обвинението към нея. През февруари тази година списъкът е допълнен с имената на Росица Георгиева, също българска гражданка. При актуализацията на списъка, пред имената на Росица Георгиева е поставено кръстче.
